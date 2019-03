Arzt durch Sprengfalle getötet - War Gärtner der Mörder?

Von Schwäbische Zeitung

Achim Kölzow aus Leibertingen hat sich bei der Schlittenhunde DM Distance in Wallgau in der bayrischen Alpenwelt Karwendel zum siebten Mal den Titel des Deutschen Meisters auf der Distanz-Strecke geholt. Er holte sich den Titel in der Kategorie Pulka. Vorgesehen war für die zwei Renntage eine Strecke von jeweils 41 Kilometern, aber die Sonne meinte es beim Wettkampf so gut, dass nur am ersten Tag die vollen 41 Kilometer gefahren werden konnten. Am zweiten Renntag wurde die Strecke dann auf 30 Kilometer verkürzt.