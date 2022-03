Waren die fastenden Mönche der Vergangenheit auch noch so fromm, so waren sie auf der anderen Seite besonders kreativ in der Auslegung der Fastenspeisen. Denn während es dem braven Christenmenschen in der Fastenzeit strengstens verboten war, etwa vom Schwein zu naschen, durften Fische völlig ohne schlechtes Gewissen gegessen werden. Vegetarier kennen ein ähnliches Phänomen: Nicht selten verkündet ein Gastgeber, bei dem sie eingeladen sind, er habe extra Hühnchen für sie bereit gestellt, da sie ja kein Fleisch äßen.

Aber zurück zur Fastenzeit. Diese wurde für Biber zunehmend zum Problem. Denn sein Schwanz ist mit Schuppen besetzt, was die Leute damals als Beweis dafür nahmen, dass es sich um eine Art Fisch handeln müsse. Wodurch das Nagetier zur fastenzeitlichen Leibspeise avancierte. Diese artenbiologische Geschmacksverirrung hat dazu geführt, dass Biber Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa so gut wie ausgerottet waren. Und weil die Leute bald nicht mehr so streng fasteten, nahm der Druck auf den Biber wieder ab. Die Wiederansiedlung gelang. Mancherorts erholt sich das Tier derart prächtig, dass es fast schon wieder zu viel wird.

In Wien zum Beispiel. Dort nagen sich nach offiziellen Angaben 400 Biber durch die Stadt. Was wegen der angeknabberten Bäume nicht mehr zu übersehen ist. Die Wiener sprechen hinter vorgehaltener Hand vom Abschuss. Der streng vegan lebende Biber in Wien hat keinen natürlichen Fressfeind. Und Mönche, die das Problem diskret lösen könnten, gibt’s auch kaum mehr. (nyf)