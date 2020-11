Arnold Schwarzenegger bekommt Spionage-Serie bei Netflix

Von Siegfried Kasseckert

Auch Baienfurt meldet weitere Corona-Fälle. Wie Hauptamtsleiter Andreas Lipp in der Dienstags-Sitzung des Gemeinderats berichtete, wurden in der Gemeinde bisher 43 Einwohner positiv auf das Virus getestet, 27 von ihnen gelten als genesen (Stand: Dienstag, 12 Uhr). Am Montag kamen zwei neue Fälle hinzu, am Dienstag drei. Personell arbeite die Ortspolizeibehörde „am Anschlag“.

Zum Vergleich: Am 29. Oktober wurden in Baienfurt 34 Infizierte registriert, davon galten 27 als geheilt.