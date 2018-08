Armutsrisiko von Alleinerziehenden überdurchschnittlich hoch

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist in den vergangenen Jahren leicht gesunken - es liegt aber noch immer weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Das geht aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die in Berlin vorgestellt wurden. Von den Erwachsenen und Kindern, die im Haushalt eines Alleinerziehenden leben, waren demnach 2011 noch 37 Prozent von Armut bedroht - bis 2016 ging diese Quote auf weniger als 33 Prozent zurück.