Armin Laschet ist bei alten Schlagern ziemlich textsicher

Corona-Kritiker halten nichts von der Schnellteststation in der Stadthalle. Sie sehen darin vielmehr einen Grund, warum die Corona-Fallzahlen in der Kurstadt derzeit so hoch sind. Ihre These: „Wo viel getestet wird, wird auch viel gefunden.“ Wie eine SZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung ergeben hat, ist diese Behauptung falsch. Zudem wird der Mehrwert der Teststation verkannt.

Seit Mitte März können sich die Waldseer in der Stadthalle kostenlos und ohne Voranmeldung auf das Coronavirus testen lassen und erhalten innerhalb von 15 ...