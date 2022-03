Arme Oligarchen

Von den Herrschaftsformen, die bei den alten Griechen bisweilen in Mode waren, hat sich neben der Demokratie und der Aristokratie die Oligarchie begrifflich in die Neuzeit rüberretten können. Ursprünglich war damit die Herrschaft einiger weniger gemeint, während es bei der Aristokratie um die Herrschaft der Besten ging. Davon ist jeweils nicht mehr viel übrig. Man denke nur an die bedauernswerten Menschen, die heutzutage als Oligarchen gehandelt werden.

Man muss es sich so vorstellen: Da arbeitet ein Mensch – nennen wir ihn Abramowitsch – sein Leben lang fleißig und hart, und er spart sich jedes Rubelchen vom Munde ab. Irgendwann kommt der Tag, an dem er die Früchte seiner Schufterei ernten kann. Dann kauft er einen Fußballclub und ein Häuschen in London und ist fortan zufrieden mit sich und Gott und der Welt. Andere Oligarchen-Kollegen legen ihr sauer Erspartes an, indem sie ein Schifflein, also ein besseres Boot kaufen, auf dem sie sich von all den Mühen und Plagen etwas erholen wollen. Und jetzt? Jetzt nehmen ihnen bösartige Menschen die Schifflein weg. Leidtragender ist beispielsweise Herr Alisher Usmanow, dessen 600-Millionen-Dollar-Schifflein „Dilbar“ im Hamburger Hafen feststeckt. Oder Herr Igor Setschin. Sein 120-Millionen-Dollar-Boot „Amore Vero“ („Wahre Liebe“) hat der französische Zoll an der Côte d’Azur beschlagnahmt. In Italien hat man Herrn Alexej Moraschow das Schifflein weggenommen, Wert 65 Milliönchen. Und so weiter und so fort.

Und all dies geschieht nur, weil der oberste Oligarchen-Kumpel Wladimir P. ein Massenmörder ist. (vp)