Argentinien WM-Finalgegner der deutschen Mannschaft

Argentinien ist am Sonntag in Rio de Janeiro Finalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Brasilien. Das Team um Weltstar Lionel Messi setzte sich im Halbfinale gegen die Niederlande mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten stand es in São Paulo 0:0. Im Elfmeterschießen scheiterten dann Ron Vlaar und Wesley Sneijder für das Team-Oranje. Deutschland und Argentinien stehen sich bereits zum dritten Mal nach 1986 und 1990 in einem WM-Finale gegenüber. 1990 gewann Deutschland, 1986 siegte Argentinien.