Argentinien freut sich auf WM-Finale gegen Deutschland

Argentiniens Fußball-Minimalisten freuen sich auf das dritte WM-Finale gegen Deutschland nach 1986 und 1990. Natürlich wollten sie jetzt gewinnen. Das sei das wichtigste Spiel in ihrem Leben. Deutschland sei eine großartige Mannschaft. Das sagte Mittelfeldspieler Javier Mascherano in São Paulo nach dem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande. Auch Coach Alejandro Sabella zeigte sich mit Blick auf das Endspiel am Sonntag in Rio de Janeiro zuversichtlich: Sie würden alles geben, um diese WM zu gewinnen.