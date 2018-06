Argentinien der Niederlande - Wer wird deutscher Finalgegner?

Argentinien und die Niederlande kämpfen gleich um den Einzug ins Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Nur einmal hat Argentinien in seiner Fußball-Geschichte bisher gegen das Oranje-Team gewonnen. Das deutsche Team kann sich die Partie in Ruhe im WM-Basislager anschauen und ist gespannt auf den Finalgegner. Nach dem 7:1 im Halbfinale über Gastgeber Brasilien hat sich die internationale Presse mit Lob für die DFB-Elf überschlagen: Historisch, epochal, einzigartig - war über das Spiel zu lesen.