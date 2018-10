ARD: Linke und AfD fehlen oft bei namentlicher Bundestagsabstimmung

Paukenschlag beim VfL Mühlheim: Der Fußball-Landesligist hat sich vom Trainergespann Andreas Probst/Ingo Röhrer getrennt. Die Entscheidung ist genauso überraschend wie der Zeitpunkt. Erst am Sonntag hatte der Neuling mit einem 6:0 (4:0)-Kantersieg gegen Mitaufsteiger SSC Tübingen die Serie von vier Niederlagen beendet und liegt nach acht Spieltagen auf einem Nichtabstiegsplatz.

Das sportliche Abschneiden, so schreibt es der Verein in seiner Mitteilung am Mittwoch, habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt.