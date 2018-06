Architekt Leo von Klenze starb vor 150 Jahren

München (dpa) - Wäre Leo von Klenze (1784-1864) nicht gewesen - München sähe heute völlig anders aus. Ob Alte Pinakothek, Glyptothek oder der Monopteros im Englischen Garten. Das alles hat von Klenze entworfen.

Nach dem Berliner Karl Friedrich Schinkel, in dessen Schatten er immer noch steht, ist er der wohl wichtigste Architekt des deutschen Klassizismus. Am 27. Januar jährt sich sein Todestag zum 150. Mal. Klenze starb 1864 und wurde auf dem Alten Südfriedhof in München begraben.

Eigentlich hatte er in Berlin ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen - doch er wechselte schnell an die Bauakademie, wo er wohl besser aufgehoben war. Seinen ersten Job nach dem Studium in Berlin und Paris gab ihm König Jérôme, der Bruder Napoleons, als Hofbaumeister in Kassel, bevor er nach dem Zusammenbruch des Königreichs Westfalen nach München floh. Dort wurde er unter König Ludwig I. Oberbaurat und prägte das Bild der bayerischen Landeshauptstadt wie kein Zweiter. Er verwirklichte Ludwigs Traum von einem „neuen München“. Nicht nur die monumentalen Plätze, der Königs-, der Odeons- und der Max-Joseph-Platz gehen auf sein Konto.

Klenzes erstes Gebäude in München war die Glyptothek, die Ludwig direkt im ersten Amtsjahr 1816 in Auftrag gab. Rund 15 Jahre später war sie fertig. Das Gebäude hat - wie viele weitere, die der Architekt in seiner Karriere entwarf - einen durchaus pikanten Hintergrund. Ludwig widmete es nämlich seiner damaligen Geliebten, der Sängerin Adelaide Schiasetti.

Und dieses Vorgehen hatte offenbar System: Die Italienerin und zahlreiche ihrer mehr als 40 Nachfolgerinnen sind nicht nur in der Schönheitengalerie als Gemälde festgehalten, sondern haben auch architektonische Denkmäler bekommen. „Mit jedem Münchner Bauwerk Klenzes gedenkt der Kronprinz und spätere König einer geliebten Dame“, schreibt Rudolf Reiser in seiner Aufarbeitung von Klenzes geheimen Memoiren.

So soll die Alte Pinakothek für die Mätresse Marchesa Marianna Florenzi stehen, der Königsbau der Residenz für Katharine Vespermann. In seinen Erinnerungen klagt Klenze sein Leid über die Wankelmütigkeit seines Auftraggebers: „So wie er diese, bald blond, bald braun, bald groß, bald klein, bald sanft, bald feurig liebte und wählte, so wechselte auch stets sein Geschmack in der Architektur.“

Aus Klenzes Tagebuch geht auch hervor, wie oft er sich dem Willen des exzentrischen Königs beugen musste, etwa im Falle der Bayerischen Ruhmeshalle an der Theresienwiese. „Mein Vorschlag, das schlechte, schwerfällige und etwas hochtrabende Wort Ruhmeshalle in Gedächtnishalle umzuwandeln, ward nicht angenommen: dem Ruhme und nicht dem bloßen Andenken sollten Bilder und Statuen errichtet werden“, notierte der Architekt.

Klenzes Wirken aber blieb nicht nur auf München begrenzt. Zu seinen Bauten gehören auch die Walhalla bei Donaustauf, die Befreiungshalle bei Kelheim und die Neue Eremitage im russischen Sankt Petersburg. In den 1830er Jahren entwickelte er ein Konzept zur Freilegung der Akropolis in Athen.

Die Münchner haben Klenze im Übrigen auch verwaltungstechnisch Einiges zu verdanken: 1830 gründete er die Oberste Baubehörde und legte so den Grundstein für die Bayerische Staatsbauverwaltung.

