Archäologen aus dem Häuschen

Manche Themen haben freilich von Natur aus ein G’schmäckle. Da ist die Entdeckung einer 2700 Jahre alten Toilette in Jerusalem sicher keine Ausnahme. Obwohl sich jedweder Geruch von damals naturgemäß längst verzogen hat. So menschlich es war und ist, dass Menschen von Zeit zu Zeit müssen müssen – eine private Toilette, wie die eben in Israel entdeckte, ist eine echte Sensation. Denn damals war die Notdurft in aller Regel eine mehr oder weniger öffentliche Veranstaltung. Kein Wunder also, dass die Archäologen ob des diskreten Lokus‘ sprichwörtlich aus dem Häuschen sind.

Warum das stille Örtchen für viele Menschen eine in Keramik erstrahlende Tabuzone ist, bleibt ein schwer erklärlicher Umstand. Denn was uns allen gemein ist, sollte uns allen also eigentlich nicht peinlich sein. Weil: Vor – beziehungsweise auf – dem WC sind wir alle gleich.

Zum Glück ist uns die Toilette nicht ganz so unangenehm wie den Japanern. Dort hat der Versuch, Geräusche unbedingt übertönen zu wollen, sogar zu einer Wasserknappheit geführt. Denn immer dann, wenn irgendwelche Töne im Entstehen oder Entweichen begriffen waren, betätigte der schamvolle Japaner die Klospülung. Doch Japan hat inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden. Sie heißt „Otohime“ – übersetzt in etwa „Geräuschprinzessin“ – und sorgt für eine Klangkulisse auf dem WC, die allzu Menschliches auf dem Gebiet der Körpergeräusche gnädig überdeckt. Die israelische Ausgrabung ergab übrigens keinerlei Hinweise auf ähnliche Gerätschaften aus alter Zeit. (nyf)