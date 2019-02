Arbeitssieg für Tabellenführer HSV: 1:0 gegen Dresden

Der Hamburger SV hat mit einem Arbeitssieg seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Hanseaten kamen am Abend zum Abschluss des 21. Spieltages gegen Dynamo Dresden zu einem 1:0. Nach dem dritten Heimsieg nacheinander liegt der HSV in der Tabelle wieder vier Punkte vor dem Mitabsteiger und ersten Verfolger 1. FC Köln. Die Kölner haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Dynamo kassierte im dritten Spiel des Jahres die dritte Niederlage und ist Zwölfter.