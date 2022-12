Araukanien: Wie die Mapuche um Mutter Erde kämpfen

Sieht er nicht aus wie das Bein eines Dinosauriers?“, fragt Jorge Herrera und legt seine Hand auf den mächtigen Stamm einer Araukarie. Zu Fuß des Baumriesen im chilenischen Villarrica-Nationalpark fällt es tatsächlich nicht schwer, sich wie im Schatten eines gewaltigen Brachiosaurus zu fühlen – auch wenn selbst die Beine des größten aller vorstellbaren Lebewesen nie den Durchmesser dieses Giganten erreicht haben.

Mit seiner von tiefen Furchen durchzogenen Rinde erinnern Araukarienstämme an die brüchige Haut altersschwacher Elefanten. „Wegen der Schwierigkeit sie zu erklettern nennen sie die Engländer auch Affenpuzzle-Bäume“, erzählt der Guide, „ihre Samen sind für die indigenen Völker ein wichtiges Nahrungsmittel“. Die urtümlichen Gewächse sehen ein wenig wie eine Kreuzung eines Mammutbaums mit einer Zimmertanne aus und werden bis zu 40 Meter hoch. „Sie sind lebende Fossilien“, erklärt der 42-Jährige.

Die Bäume sollen bereits vor 90 Millionen Jahren verbreitet gewesen sein und werden bis zu 2000 Jahre alt. Araukarien kommen heute nur noch in Gebirgen im Süden des Kontinents, in Australien und auf einigen Pazifikinseln vor. Bei einer Wanderung durch den Villarrica-Nationalpark wähnt man sich tatsächlich von Dinosauriern beobachtet. Geben die Araukarien hin und wieder den Blick auf schneebedeckte Vulkane frei, fühlt man sich endgültig in ein Abenteuer in der Urzeit versetzt.

Hochwertiges Holz lockte die Eroberer

Die spanischen Kolonisatoren, die die Region nördlich von Patagonien erstmals beschrieben, benannten die Bäume nach den Ureinwohnern der südlichen Anden, die sie als Araukaner zusammenfassten. Unter ihnen waren die Mapuche die wichtigste Gruppe. Als eines von nur wenigen indigenen Völkern Südamerikas widersetzten sie sich jahrhundertelang erfolgreich dem Eroberungsdrang der Europäer. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde ihr erbitterter Widerstand gebrochen. Viele wurden in kleinflächige Reservate verbannt. Ihr jahrtausendealtes Siedlungsgebiet wurde europäischen Neueinwanderern, darunter viele Deutsche, zur Kolonisierung zugeteilt. Diese fällten große Teile der Wälder und nutzten das hochwertige Holz für den Haus- und Schiffbau.

„Die Araukarienwälder im Villarrica-Nationalpark sind nur noch ein Rest“, sagt Herrera. „Wahrscheinlich haben sie hier nur überdauert, weil die Baumstämme in dieser entlegenen Gegend nur schwer abzutransportieren waren.“ Mit dem Kahlschlag verschwand vielerorts auch die einzigartige biologische Vielfalt, die einst die Bergwälder Araukaniens auszeichnete. Der Puma, die Chilenische Waldkatze und der Andenschakal sind selten geworden. Der Darwinfuchs und der Südandenhirsch gelten heute als stark gefährdet. Auch der Pudu, der kleinste Hirsch der Welt, der nur wenig größer als ein Feldhase wird, ist bedroht. „Wanderer bekommen die Tiere fast nie zu sehen“, sagt Herrera. Seiner Gruppe ist jedoch ein besonderer Glücksmoment vergönnt. Über ihr fliegt plötzlich ein roter Federschopf durch die Baumkronen, gefolgt von zwei weniger farbenfrohen Vögeln. „Magellanspechte“, freut sich der Guide, „ein Männchen, ein Weibschen und ein Jungtier“. Er lässt den Blick durch das Fernglas einen abgestorbenen Baumstamm hinaufwandern. Oben trommeln die drei fast hühnergroßen Vögel auf das morsche Holz. „Noch sehen wir in Villarrica häufig Magellanspechte“, sagt Herrera, „aber noch immer werden in der Region Wälder gerodet, auch wenn das Fällen von Araukarien heute verboten ist.“

Der Fuji der Anden ist zu erleben

Herreras Gruppe wandert weiter vorbei an glucksenden Gebirgsbächen. Als sie sich dem verwunschenen Bergsee Laguna Perdida nähern, fliegt eine Gruppe Spitzschwanzenten auf. In den Wipfeln krakeelen Smaragdsittiche. Über den Huinfiuca-See, nur eine halbe Stunde weiter zu Fuß, wacht der mächtige Gipfel des über 3700 Meter aufragenden Vulkans Lanín jenseits der Grenze zu Argentinien. Mit seiner fast identisch aussehenden Schneekuppe und fast gleicher Höhe vergleichen ihn die Araukanier gerne mit dem Fujiyama in Japan.

Wegen ihrer eindrucksvollen Bergkulissen mit den ganzjährig schneebedeckten Vulkanen wird die Region auch Chilenische Schweiz genannt. Während viele Südamerika-Reisende aus Europa die Region meist nur auf dem Weg von Santiago ins südliche Patagonien überfliegen, ist sie für Chilenen eine beliebte Urlaubsgegend.

Eine Erkundung Araukaniens wäre jedoch nicht komplett ohne eine Begegnung mit seiner eindrucksvollen indigenen Kultur. „Die Mapuche haben dieses Land seit vielen Generationen bewahrt“, sagt Fernando Esparza Colipi. „Respekt vor der Natur lernen wir von Geburt an.“ Der 46-Jährige führt Gäste durch seinen Obstgarten, wo er gerade chilenische Guaven, Äpfel und Gemüse erntet und Honig herstellt. Gleich nebenan hat seine Familie eine der letzten Rukas, der traditionellen fensterlosen und reetgedeckten Häuser der Mapuche bewahrt. Es dient noch heute als Versammlungsort der indigenen Gemeinde von Quelhue unweit der Kleinstadt Pucón.

Um das Land wird gekämpft

„Heute sprechen die jungen Leute hier vor allem Spanisch“, sagt Colipi, „sie ziehen in die Städte, aber verstehen unsere Sprache Mapundungun noch immer. Der Kampf um das Erbe der Mapuche geht weiter.“ In den Medien bestimmt bis heute der Landrechtskonflikt zwischen dem Staat und dem größten indigenen Volk Chiles das Bild der Mapuche. Vor allem während der Pinochet-Diktatur wurde Land der Mapuche großflächig an Holzkonzerne verkauft. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu gewaltsamen Konflikten zwischen Holzfällern und Indigenen. Dabei wurden unter anderem Arbeitsfahrzeuge und Produktionsstätten der Konzerne in Brand gesetzt, auf beiden Seiten wurden Menschen ermordet. „Die neue Generation nimmt die Verwandlung der Wälder in Eukalyptus- und Kieferplantagen nicht einfach hin“, sagt Colipi.

Die Mapuche fühlen bis heute eine besondere Verbindung zu Ñuke Mapu, der von ihnen verehrten Mutter Erde. „Wir haben einst erfolgreich gegen die Inkas und Spanier gekämpft”, sagt Colpi, „heute geht es um die Zerstörung der Natur.“