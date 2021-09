Arabella Kiesbauer und der Reiz echter Kriminalfälle

Die Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer (52) gruselt sich mitunter gern bei Kriminalsendungen im Fernsehen. „Echte Verbrechen haben für mich und für viele andere Zuschauer einfach einen gewissen Reiz“, sagte die Österreicherin den Tageszeitungen „Münchner Merkur“ und „tz“ vom Mittwoch.

„Man beutelt sich ein bissl und ist gleichzeitig froh, wenn einem so etwas nicht passiert.“ Um True Crime - also wahre Verbrechen - geht es ab Mittwoch auch in Kiesbauers neuer Sendung beim TV-Sender TLC aus München. In „Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier“ stehen Kriminalfälle im Mittelpunkt, die viral gegangen sind.

Kiesbauer moderierte unter anderem bei ProSieben von 1994 bis 2004 den Nachmittagstalk „Arabella“ und für die ARD „Stars in der Manege“. In Österreich präsentiert sie Formate wie „Bauer sucht Frau“ und „The Masked Singer Austria“.

Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier