Apples iPhone im Ausverkauf bei Wal-Mart

Bentonville (dpa) - Seit Dienstag ist das aktuelle iPhone-Modell bei Wal-Mart für 97 Dollar zu haben - rund 100 Dollar billiger als bisher. Damit verbunden ist allerdings der übliche Zweijahres-Vertrag mit dem US-Mobilfunkbetreiber AT&T.

Der plötzliche Preissturz heizte in den USA die Spekulationen an, dass bald ein neues iPhone-Modell auf den Markt kommen könnte und Apple deshalb die Lagerbestände des aktuellen Geräts vorher reduzieren möchte.

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass Apple-Chef Steve Jobs persönlich am 7. Juni das Entwicklertreffen WWDC in San Francisco eröffnen wird. In der Regel ist ein Auftritt von Jobs mit der Präsentation von interessanten Neuheiten verbunden. Mit einem neuen iPhone-Modell rechnet die Apple-Gemeinde bereits, seit ein Entwickler des Konzerns vor einigen Wochen einen hochgeheimen Prototyp des Handys in einer kalifornischen Bier-Bar verloren hatte.

Apple teilte außerdem mit, dass es im ersten Quartal 2010 8,3 Millionen iPhones verkauft hat, mehr als doppelt so viel wie in der Vorjahresperiode.