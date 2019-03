Apple stellt voraussichtlich Video-Streamingdienst vor

Von Florian Ganswind

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ist sich in ihrer neu veröffentlichten Anklageschrift sicher: Der 27-jährige Mohammed O. hat seinen väterlichen Freund und Förderer Michael Riecher erwürgt. Damit wird das Geschehen um den 57-Jährigen Immobilienunternehmer Riecher, der am 3. November 2018 tot in seinem Haus aufgefunden wurde, noch dramatischer. Denn Mohammed O. war ein Freund des Opfers. Frank Grundke, erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rottweil: „Die Anklage stützt sich auf das Teilgeständnis eines 32-Jährigen aus Ludwigsburg und die ...