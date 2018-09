Apple schafft Home-Button bei neuen iPhones ab

Am Ende ging es Schlag auf Schlag. Nachdem sich wochenlang nichts gerührt hatte, sind für die Unlinger Bürgermeisterwahl kurz vor Fristende noch acht Bewerbungen eingegangen, wovon eine aber wieder zurückgezogen wurde. Bei den restlichen sieben Bewerbungen hatte der Gmeindewahlausschuss am Mittwochabend nichts zu beanstanden: Die sechs Kandidaten und eine Kandidatin sind wählbar. Fridi Miller ist, wie sie in einem Kommentar auf schwaebische.de angekündigt hat, nicht darunter.