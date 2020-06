Apple-Premiere: Kriegsdrama mit Tom Hanks streamt im Juli

Ende Dezember 2019 hatte sich das Berufsbildungswerk Adolf Aich dort als Pächter verabschiedet – seitdem steht das Café Miteinander in der Ravensburger Herrenstraße 43 leer. Aber nicht mehr lange: Im Juli wird es unter dem neuen Pächter Serdar Özdemir wieder eröffnen. Er will sowohl den Namen als auch das Konzept beibehalten: Das Café Miteinander bleibt ein Tagescafé, in dem es auch künftig Kaffee, Kuchen, Backwaren und einen Mittagstisch geben wird.