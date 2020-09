Apple kündigt Neuheiten-Vorstellung am 15. September an

Was ist da los in Ulm? Bundesweit belegt die Stadt einen Spitzenplatz in der Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts. Sie liegt auf Platz fünf, was neue Fälle umgerechnet auf 100 000 Einwohner angeht. Doch das Gesundheitsamt sieht akut keinen Handlungsbedarf.

Die oberste deutsche Corona-Behörde, das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI), vermeldet für Ulm ein dynamisches Corona-Geschehen. Am Montag lag die Stadt bei der sogenannten Corona-Inzidenz auf Platz fünf.