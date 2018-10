Apple erneuert Einstiegs-Laptop MacBook Air

Fußball-Landesligist SV Oberzell hat harte Konsequenzen aus dem Vorfall nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FV Rot-Weiß Weiler am vergangenen Samstag gezogen. Wie der Verein am späten Montagabend mitteilte, hätten „sich der Vorstand und die Trainer gemeinsam dazu entschieden, sich von dem Spieler Ando Gomes dos Santos mit sofortiger Wirkung zu trennen“. Hintergrund ist ein Schlag gegen Gästespieler Sandro Brugger am Eingang zum Kabinentrakt.

Wie sehr der Samstagabend in dem Verein nachwirkt, zeigten die ersten Sätze in der ...