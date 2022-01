Apotheken Umschau feiert 66. Geburtstag mit einer „Rentner Bravo“-Ausgabe

Die Gesundheitszeitschrift Apotheken Umschau und das Jugendmagazin Bravo sind gemeinsam alt geworden. Beide gibt es seit 1956, sie werden also in diesem Jahr 66 Jahre alt - das Alter, in dem bekanntlich laut Udo Jürgens das Leben anfängt.

Zur Feier des Geburtstages bringt die Apotheken Umschau einen Sonderteil in ihrer nächsten Ausgabe. Dabei überrascht die Zeitschrift mit Selbstironie: Das Cover erinnert an die Bravo und trägt den Titel „Rentner Bravo“. Eine Anspielung auf den spöttisch gemeinten Spitznamen der Zeitschrift.

Rentner Bravo mit Foto-Love-Story und Dr. Sommer

Die gemeinsam mit der Bravo-Redaktion gestalteten Seiten zeigen sogar eine Foto-Love-Story über die Liebesgeschichte von Diabetikerin Ingrid und Apotheker Peter und eine Dr. Sommer-Seite mit Fragen zu Sex und Liebe im Alter.

Auch die Promis kommen nicht zu kurz: Statt Schauspielern oder Musikerinnen sind es hier aber vor allem Wissenschaftler und Gesundheitsexperten wie die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek sowie der Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Das Covergirl Marianne Koch ist dagegen sowohl Schauspielerin als auch promovierte Ärztin und heute stolze 90 Jahre alt. Sie zierte tatsächlich auch schon in den 1950er und 1960er Jahren den Titel der Original-Bravo. Einen Starschnitt gibt es aber in der Rentner Bravo nicht.

Angesichts des großen Interesses in den sozialen Medien wäre eine ernsthafte Erwägung einer Fortführung der Rentner Bravo vielleicht gar nicht verkehrt.

Dank des demografischen Wandels ist der Markt für eine Rentner Bravo schließlich bedeutend größer als der für eine jugendliche Bravo. Mehr als jeder vierte Einwohner in Deutschland ist Rentner, insgesamt 21 Millionen Menschen. Dagegen leben hierzulande nur rund fünf Millionen Teenager zwischen 13 und 19 Jahren.

Die neue Ausgabe der „Apotheken Umschau“ ist ab dem 15. Januar erhältlich.