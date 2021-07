Anwalt von Britney Spears in Vormundschafts-Streit tritt ab

Im Prozess gegen einen 26-jährigen Kameruner, dem vor einem Schwurgericht des Landgerichts Ravensburg versuchter Totschlag in drei Fällen – davon zwei in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung – vorgeworfen wird, waren am zweiten Prozesstag mehrere Zeugen nicht erschienen.

Der Angeklagte wird beschuldigt, an Weihnachten vergangenen Jahres in einer Asylbewerberunterkunft in Kißlegg versucht zu haben, unter anderem mit einem abgebrochenen Kugelschreiber einen Mitbewohner zu töten.