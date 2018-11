Anwalt: Asia Bibi würde gern nach Deutschland ausreisen

Am heutigen Freitag wird es ernst für Alex Simm: Der Lehrer am Gymnasium Weingarten nimmt an den Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Zürich teil. Beim Poetry-Slam tragen die Teilnehmer einem Publikum innerhalb einer vorgegebenen Zeit selbstgeschriebene Texte vor. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger, indem sie für die Kandidaten Punkte vergeben.

Die Meisterschaften in Zürch sind bereits am Dienstag mit einer Eröffnungsshow gestartet und dauern insgesamt fünf Tage.