Antikörper hilft nicht - Alzheimer-Studien abgebrochen

Nach der Staatsanwaltschaft hat jetzt auch die Verteidigung am Freitag offiziell Berufung gegen das Urteil im Fall der verheerenden Zustände in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen eingelegt. Das bestätigte Richter Oliver Chama auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er hatte vergangenen Freitag den 56 Jahre alten Landwirt zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Verfahren wird somit komplett neu aufgerollt.

Wie bereits berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft im Laufe der Woche Rechtsmittel gegen das Urteil ...