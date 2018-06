Antikörper-Gabe schützt Affen über Monate vor HIV

Von Deutsche Presse-Agentur

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Sonntag in ihrem ersten WM-Spiel gegen Mexiko an. Ein Vergleich der etwas anderen Art:

- Beim Bierkonsum spielt Deutschland weltweit ganz oben mit, Mexiko ist dagegen nur untere Liga. 2016 tranken die Deutschen pro Kopf 104 Liter, die Mexikaner lediglich 62 Liter.

- In Deutschland leben rund 15.800 Menschen mit einem mexikanischen Pass. In Mexiko lebten 2015 nach einer dortigen Behördenbefragung etwa 6400 Menschen, die in Deutschland geboren wurden.