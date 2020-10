Antibiotika können Darmentzündungen auslösen

Sie bekämpfen bakterielle Infektionen und können dadurch Leben retten. Doch sie haben auch diverse Nebenwirkungen: Antibiotika. Eine aktuelle Studie bestätigt nun, dass sie auch das Risiko für chronische Darmentzündungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhöhen. Wie lässt sich das erklären? Gilt es für alle Antibiotika in gleichem Maße? Und was kann man noch tun, wenn ein Antibiotikum den Darm bereits geschädigt hat? Jörg Zittlau sprach darüber mit Professor Dr. Thomas Schneider, dem Leiter der Infektiologie an der Charité Berlin.

Herr Professor Schneider, schwedische Forscher haben soeben eine Studie veröffentlicht, wonach sich das Risiko einer chronischen Darmentzündung verdoppelt, wenn man mindestens einmal ein Antibiotikum in der Vergangenheit genommen hat. Wie schätzen sie diesen Befund ein?

Er ist schon aussagekräftig. Denn in den skandinavischen Ländern kann man solche epidemiologischen Studien sehr gut durchführen, weil man dort die elektronischen Daten von Zigtausend Patienten zur Verfügung hat. Außerdem passt das Ergebnis der Studie zu unserem heutigen Verständnis von chronischen Darmentzündungen.

Wie sieht dieses Verständnis aus?

Dass diese Erkrankungen wesentlich dadurch beeinflusst werden, wie es mit der Homöostase, also dem Gleichgewicht der Bakterien im Darm bestellt ist. Denn jeder Mensch verfügt über eine Darmflora, die auf eine bestimmte Weise zusammengesetzt ist und auch entzündliche Prozesse im Darm reguliert. Wenn man nun Antibiotika einnimmt, verändert sich diese Zusammensetzung – und dann ist der Weg frei für Entzündungsprozesse, die schließlich auch chronisch werden können.

Heißt Veränderung der Darmflora nicht auch, dass möglicherweise auch schädliche Mikroorganismen Fuß fassen können?

Ja. Ein gut belegtes Beispiel dafür ist Clostridium difficile. Es bevölkert unserem Darm immer schon in geringer Menge, ohne auffällig zu werden. Doch wenn wir ein Antibiotikum einnehmen, fördern wir nicht nur das Wachstum dieses Bakteriums, sondern wir setzen es auch so unter Stress, dass es Toxine, also giftige Substanzen zu produzieren beginnt. Und die schädigen die Darmwand auf eine sehr massive Weise. Wir beobachten derzeit an den Kliniken eine Häufung von Todesfällen bei älteren Menschen infolge einer Clostridium-Infektion, die sich im Anschluss oder unter einer Behandlung mit Antibiotika entwickelt hat. Clostridium difficile ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Antibiotika auch Menschen umbringen kann.

Aber werden Antibiotika nicht sogar zur Therapie von Colitis ulcerosa eingesetzt?

Ja, das hat man früher gemacht, als die Zusammenhänge von Colitis ulcerosa noch nicht richtig verstanden wurden. Meistens hat man dadurch mehr Schaden als Nutzen angerichtet, und deswegen gilt es mittlerweile als überholt. Selbst akute bakterielle Darmentzündungen, etwa durch Salmonellen oder Campylobacter, behandelt man heute nur noch selten mit Antibiotika.

Gibt es Antibiotika, die besonders problematisch für die Darmflora sind?

Ja, dazu zählen vor allem Breitbandantibiotika, die auf ein breites Spektrum von Bakterien wirken. Wie etwa Tazobactam, das so ziemlich alle Bakterien platt macht und deswegen unreflektiert in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser eingesetzt wird. Breitbandantibiotika mögen bei solchen schweren Erkrankungen wie einer Sepsis einen Stellenwert haben, doch ansonsten sollte man sie – egal bei welcher bakteriellen Infektion – sehr zurückhaltend einsetzen.

In der eingangs erwähnten Studie heißt es, dass schon eine einmalige Antibiotikatherapie das Risiko für chronische Darmentzündungen erhöht. Oder ist nur derjenige gefährdet, der immer wieder, möglicherweise sogar mehrmals jährlich, antibiotisch behandelt wird?

Dazu gibt es meines Wissens keine verlässliche Datenlage. Doch insgesamt gilt für die Antibiotikatherapie: je häufiger, umso schlechter für das Darm-Mikrobiom. Denn Studien zeigen, dass es nach einer solchen Behandlung versucht, sich selbst wiederherzustellen. Doch dazu braucht es Zeit. Und wenn es dabei immer wieder durch erneute Antibiotikabehandlungen unterbrochen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dauerhaft Schaden nimmt und nicht mehr richtig funktioniert.

Angenommen, man hat das Antibiotikum bis zur letzten Tablette eingenommen und dadurch schon für eine Destabilisierung der Darmflora gesorgt. Kann man da noch etwas retten und die Selbstreparatur des Mikrobioms unterstützen? Etwa durch die diversen Probiotika, die man ja mittlerweile auch in Supermärkten bekommt?

Dazu sind zwar viele – teilweise auch von den Herstellern finanzierte – Studien publiziert worden, doch die haben das nicht bestätigen können. Denn wir kennen die Zusammensetzung der Darmflora nicht genug, als dass wir sie mithilfe von externen Nahrungsergänzungen oder probiotischen Kulturen wieder ohne Weiteres rekonstruieren könnten. Ganz zu schweigen davon, dass sie auch so etwas ist wie ein Fingerabdruck: Sie ist einzigartig. Jeder Mensch hat sein eigenes, individuelles Mikrobiom, das sich gegenüber externen Einflüssen, also auch gegenüber zugeführten Bakterienkulturen zu behaupten versucht.

Kann man denn wenigstens über die Ernährung etwas erreichen?

Ich möchte hier keine Diäten propagieren, das muss letzten Endes jeder für sich selbst herausfinden. Wir wissen aber, dass eine Reduktion des Fleischkonsums generell förderlich für das Mikrobiom und die Gesundheit des Darmes ist.