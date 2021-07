Faktencheck: Obszöner Anti-Thunberg-Aufkleber bei versunkenem Auto

Während der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland sorgt in sozialen Medien eine Aufnahme des versunkenen Autos eines angeblichen Klimawandel-Leugners für mächtig Häme. Was ist da dran?

Behauptung

Auf der Heckscheibe eines Wagens, der in den Fluten eines Hochwassergebiets treibt, soll ein Aufkleber (archiviert) mit den obszönen Worten "Fuck you Greta" zu sehen sein.

Bewertung

Das Foto ist eine Fälschung und wurde entsprechend bearbeitet. Im Original ist auf der Heckscheibe kein Sticker.

Fakten

Einige Nutzer von Social Media können ihre Schadenfreude angesichts des unter Wasser stehenden Autos nicht verbergen. Dem Besitzer des Wagens wird unterstellt, mit dem Aufkleber die Klimaaktivistin Greta Thunberg quasi zur Hölle zu wünschen. Die 18-jährige Schwedin ist das Gesicht einer globalen Bewegung, die vor den katastrophalen Folgen der menschengemachten Erderwärmung warnt.

Doch das Foto ist gefakt. Die Originalaufnahme ist in einem Artikel auf "bild.de" vom 16. Juli 2021 zu finden - ohne den Anti-Thunberg-Aufkleber. Geschossen wurde das Foto demnach im Wuppertaler Ortsteil Beyenburg.

In den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands stieg die Zahl der Toten bis zum Morgen des 17. Juli auf mehr als 130. Mehr als zwei Tage nach dem Unglück wurden zudem immer noch Menschen vermisst.

Die Vereinten Nationen sehen die Hochwasserkatastrophe als Folge des fortschreitenden Klimawandels. Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise seien nötig, um Vorfälle wie jenen in Deutschland künftig zu begrenzen, so eine Sprecherin.