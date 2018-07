Anthony Mackie nach „Hurt Locker“ in „World War Z“

Los Angeles (dpa) - Anthony Mackie, der in „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ Bomben entschärfte, könnte sich bald mit gefährlichen Zombies herumschlagen. „Variety“ zufolge hat Mackie das Angebot erhalten, mit Brad Pitt unter der Regie von Bond-Regisseur Marc Forster den Zombiefilm „World War Z“ zu drehen.

Der Streifen nach dem Roman von Max Brooks spielt zehn Jahre nach einem Zombie-Krieg. Pitt stellt einen Forscher dar, der die wenigen Überlebenden eines weltweiten Angriffs durch die Monster interviewt. Mackie hat zudem Aussichten auf eine Rolle in dem Film „Gangster Squad“. Das Verbrecherdrama beruht auf einer Serie in der „Los Angeles Times“ über eine Spezialeinheit der Polizei, die in den 1940er Jahren gegen die Mafia und andere Banden vorging. Sean Penn, Ryan Gosling und Josh Brolin sind für die Hauptrollen im Gespräch. Mackie war zuletzt an der Seite von Matt Damon in der Sci-Fi-Romanze „Der Plan“ auf der Leinwand zu sehen.