Annette Pehnt bekommt Rheingau Literatur Preis

Der Rheingau Literatur Preis und die damit verbundenen 111 Flaschen Riesling gehen dieses Jahr an die deutsche Schriftstellerin Annette Pehnt. Das teilte das Rheingau Literatur Festival am Donnerstag im hessischen Oestrich-Winkel mit.

Die 1967 geborene Autorin erhalte die Auszeichnung für ihren Roman „Alles was Sie sehen ist neu“.

Die Ehrung wird in diesem Jahr zum 27. Mal vergeben, sie ist zusätzlich zum Wein mit 11.111 Euro dotiert. Pehnt lebt den Angaben zufolge in Freiburg und leitet das Studio für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim.

© dpa-infocom, dpa:200604-99-310290/2

Annette Pehnt