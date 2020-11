AnnenMayKantereit-Sänger will nicht festgelegt werden

Henning May, Sänger der Kölner Band AnnenMayKantereit, will bei seiner Musik nicht nur auf bestimmte politische Texte festgelegt werden.

„Ich möchte nicht, dass Menschen themenbezogene Erwartungen an mich haben“, sagte der 28-Jährige dem „Mannheimer Morgen“. „Wenn jetzt viel über Politik in meine Texte einfließt - ich kann nur über das schreiben, was ich fühle, und zu dem ich Zugang finde. Alles andere kann man nicht erzwingen.“

Dabei stecke auch im Titel des neuen Albums eine politische Botschaft. Das dritte Album der Gruppe war in der vergangenen Woche digital veröffentlicht worden und heißt „12“ - in Anspielung auf die Redewendung „fünf vor zwölf“, erklärte der Sänger im Interview. „Es ist nicht mehr fünf vor, sondern wirklich zwölf. In allen Bereichen.“ Etwa wenn es um den Klimawandel gehe oder die Privilegien weißer Männer. Gleichzeitig symbolisiere die zwölf aber nicht nur das Ende eines Tages, sondern auch den Anfang eines Kreislaufs.

