Anna Netrebko singt beim Wiener Opernball

Bereits am Dienstag hatten Einsatzkräfte die Suche nach dem vierten vermissten Skifahrer aus Oberschwaben fortsetzen können, mussten am Abend aber ohne Erfolg abbrechen. Der 28-Jährige war am Samstag mit drei weiteren Skifahrern aus dem Raum Biberach und Bad Wurzach im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg unterwegs, als sie von einer Lawine erfasst wurden. Nachdem drei Skifahrer Samstagnacht nur noch tot geborgen werden konnten, fehlt von dem Vierten nach wie vor jede Spur.