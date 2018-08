Anna Ermakova vor Start ins Studium

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Ein 86-Jähriger und seine 84-jährige Ehefrau sind am Sonntagvormittag tot in ihrem Zimmer im Pflegebereich vom Haus Rosengarten der Klinik Bad Sebastiansweiler vom Pflegepersonal aufgefunden worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, seien zuvor, gegen kurz vor 11 Uhr, Schüsse zu hören gewesen.

Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Ehemann offenbar zunächst seine Frau und dann sich selbst mit einem Revolver erschossen.