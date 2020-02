Anleger treiben die Dax-Erholung weiter voran

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Furcht vor den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus weiter abgeschüttelt. Trotz fehlender konkreter Entspannungssignale aus China überwog am Markt die Hoffnung, dass die Gegenmaßnahmen Wirkung zeigen. Der Dax knüpfte an seinen soliden Wochenauftakt an. Das Börsenbarometer ging 1,81 Prozent höher bei 13 281 Zählern über die Ziellinie. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1040 US-Dollar gehandelt.