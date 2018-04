Ankara: Erdogan und Putin feiern Bau von Atomkraftwerk

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben den Startschuss für den Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei gegeben. Die beiden Präsidenten sahen per Videoschalte aus Ankara dem Baubeginn im südtürkischen Mersin zu. Erdogan würdigte das russisch-türkische Projekt als „historischen“ Moment in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Federführend bei der Errichtung des Atomkraftwerks an der Mittelmeerküste ist der staatliche russische Konzern Rosatom.