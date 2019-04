Angriff auf die Oberklasse

Der neue Audi A6 Avant rückt dem A8 aufs Blech. Der Sechszylinder bietet Kraft ohne Ende.

Nina Hagen dürfte ihre Freude an diesem Cockpit und vor allem dieser Mittelkonsole haben. „Alles so schön bunt hier“, ruft man unweigerlich nach dem Start des Motors, der fast nicht wahrnehmbar vor sich hin säuselt. Audi hat im Innenraum des neuen A6 Avant ganze Arbeit geleistet. Glatte Flächen, keine Knöpfe, zwei Touch-screens übereinander, der eine für die Navigation, die Musik, das Telefon, der andere für die Klimatisierung, die (aufpreispflichtigen) Massagesitze und ganz profan für die beheizte Heckscheibe. Dem Fahrer stehen somit drei Bildschirme zur Verfügung, eigentlich sogar vier, denn wer das nicht serienmäßige Head-Up-Display geordert hat, der bekommt so viele Infos auf die Windschutzscheibe gespiegelt, dass es einfach mitgezählt werden muss.

Kurzum: Der Spiel- und Informationsfreude sind keine Grenzen gesetzt. Dem Schreiber dieser Zeilen hat es gefallen, Mitfahrern hingegen war es mitunter zu viel und zu futuristisch. Weniger sei mehr, hieß es dann. Reine Geschmackssache eben!

Von außen ist es den Ingolstädtern gelungen, den A6 stilistisch so behutsam zu modernisieren, dass der alte eben nicht gar so alt aussieht und der neue trotzdem Qualitäten mitbringt, dass Passanten sich auf der Straße nach ihm umdrehen. Der Grill ist mächtig, und in Kombination mit den fast schmächtigen LED-Scheinwerfern wirkt die Front ausgesprochen imposant. Doch damit sind wir wieder bei den persönlichen Vorlieben: Die einen mögen es, die anderen brauchen kein solches Imponiergehabe. Steht zufällig ein 5er BMW neben dem Audi, erscheint ersterer im Vergleich geradezu höflich zurückhaltend.

Überhaupt keine Frage des Geschmacks ist jedoch die Qualität der ebenfalls aufpreispflichtigen Matrix-LED-Scheinwerfer. Sie stellen derzeit das beste Angebot dar, das in deutschen Autos verbaut wird. Selbst der dunkelste Wald wird so exakt ausgeleuchtet, dass Nachtfahrten ihren Schrecken verlieren. Auf den über 2000 Euro teuren Nachtsichtassistenten kann deshalb getrost verzichtet werden.

Sie ahnen es gewiss schon: Dieser hervorragend verarbeitete Testwagen war mit allem ausgestattet, was der Katalog so hergibt. Am Ende kamen für diesen Kombi der oberen Mittelklasse mehr als stolze 108 000 Euro zusammen. Und wir sprechen nicht vom Spitzenmodell A8, sondern von einem Automobil aus der Klasse darunter.

Bevor wir aber nun gleich darüber nachdenken, auf was denn verzichtet werden könnte, damit das schöne Gefährt mit einem Grundpreis von 62 850 Euro doch noch bestellt werden kann, sollten wir erklären, was auf gar keinen Fall gestrichen werden darf. Der Quattro mit Sportdifferential dürfte bei dem Drei-Liter-Turbodiesel ein Muss sein. Auch ist die Akustikverglasung für die Seitenscheiben für vergleichsweise bescheidene 500 Euro sehr zu empfehlen, denn der Audi hat – nicht besonders überraschend – absolute Langstreckenqualitäten, und mit der lärmdämmenden Verglasung und dem seidenweichen Motor ist die Welt da draußen erfreulicherweise ganz schön weit weg.

Diese feine Geräuschkulisse passt natürlich perfekt zum Bang & Olufsen Sound System. Dieses Extra verwandelt das Auto beinahe in einen Konzertsaal. Entspannung pur ist garantiert, wenn die Vordersitze – dank Massagefunktion – den gestressten Rücken durchkneten. Nur: Alleine für die Musikanlage müssen stolze 6000 Euro überwiesen werden. Da reicht es auch eine Nummer kleiner, ohne dass die Gehörgänge Schaden nehmen. Auch sollte derjenige, der es ein wenig härter, aber deshalb beileibe nicht gleich unkomfortabel mag, überlegen, ob es denn wirklich die 2000 Euro teure Luftfederung sein muss. Die Audi-Ingenieure verstehen ihr Handwerk ausgezeichnet, und schon die ganz konventionelle Fahrwerksabstimmung mit Stahlfedern sorgt für ein ausgewogenes und kommodes Fahrverhalten.

Kommen wir zum Motor. Selbstverständlich bietet der Sechszylinder Kraft ohne Ende. Aber ob es tatsächlich 286 PS sein müssen, sei mit einem kühlen Blick auf die Verkehrsdichte auf deutschen Autobahnen dahingestellt. Je nach Chipsteuerung ist die Maschine auch mit 231 oder 204 PS zu haben – keines dieser Modelle ist schwachbrüstig oder gar ein Verkehrshindernis. Souveränes Fahren ist auch mit diesen Selbstzündern garantiert. Wer also mit dem spitzen Stift rechnet, kann auf diese zusätzlichen PS verzichten, ohne dass er wesentliche Kraft- oder Komforteinbußen befürchten muss.

Eine mit der Lupe zu suchende Schwachstelle birgt jedoch die Kombination von Motor und Automatik. Hier schwächelt der Audi ein wenig. Die Tiptronic reagiert nicht optimal, sie verzögert beim Beschleunigen. Eine solche Anfahrschwäche enttäuscht dann tatsächlich bei diesem sonst so überzeugenden Audi mit Oberklasse-Qualitäten. Der 5er vom bayerischen Nachbarn schafft das dank ZF-Achtgang-Automatik deutlich besser.

Auch der Verbrauch ist nicht unbedingt ein Aktivposten. Ganz zurückhaltend unterwegs, kamen wir auf einen Dieselkonsum von knapp sieben Litern. Der Prospekt hingegen verspricht einen Durchschnittsverbrauch von weniger als sechs Litern. Eine Angabe, die in den Bereich der Fantasie gehört. Wer normal Gas gibt, nähert sich rasch den acht Litern, und zügiges Fahren auf der Autobahn zaubert dem Bordcomputer geschwind eine Neun vors Komma.

Die Quintessenz? Mit dem A6 schafft sich Audi hausintern Konkurrenz zum A8. Aber der Preis ist ja ohnehin Premium.