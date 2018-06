Angriff auf Bürgermeister von Altena: Bewährungsstrafe

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall Ende Mai im Blaubeurer Ring in Ulm ist eine 69-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die Frau nun am Sonntag ihren schweren Verletzungen.

Was war passiert? Ein 60-Jähriger fuhr am Montag, 28. Mai, gegen 11.15 Uhr mit seinem Toyota im Blaubeurer Ring in Ulm. Ein 72-Jähriger fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Roller auf dem linken Fahrstreifen von der Hindenburgstraße in Richtung Blaubeurer Ring.