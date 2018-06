Angelina Jolie stellt Kinofilm „Unbroken“ vor

Oscarpreisträgerin Angelina Jolie stellt heute auf einer Pressekonferenz in Berlin ihren neuen Film „Unbroken“ vor. Das Weltkriegsdrama ist die zweite Regiearbeit der 39-Jährigen. Die Geschichte handelt von Louis „Louie“ Zamperini, der nach einem Flugzeugabsturz im Zweiten Weltkrieg in einem Schlauchboot überlebt und von der japanischen Marine gefangen genommen wird. Der Film, der auf einem Roman von Laura Hillenbrand basiert, startet am 22. Januar in den Kinos.