Angelina Jolie kehrt früher als gedacht in die Kinos zurück. Bereits im Oktober will Disney die Fortsetzung zu dem Märchenfilm „Maleficent - Die dunkle Fee“ auf die Leinwand bringen. Das gab das Studio bekannt. Eigentlich sollte der Film über eine böse Fee erst im Mai 2020 in die Kinos kommen.

Zu dieser Zeit wäre „Maleficent: Mistress of Evil“ an den Kinokassen gegen „Fast & Furious 9“ angetreten.

Disney auf Twitter

Variety