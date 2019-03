Angeklagte in Prozess wegen Kim-Attentats überraschend frei

Von Schwäbische Zeitung

Über einen einladenden roten Teppich betreten die Kunden, meist Männer aber auch Frauen, den Barbershop von Audijaj Gazmand – besser in Ehingen bekannt als Jimmy – in der Hauptstraße. Wo bis vor kurzem Kleider verkauft wurden, ist jetzt eine Wohlfühloase für Männer und Frauen entstanden. „Ich wollte einen Barbershop im amerikanischen Stil“, erklärte Jimmy, der bereits mit einer Shisha Bar in der Bahnhofstraße, Gastronomie und Autohandel im Geschäft ist.