Mutiger Protest in News-Live-Sendung: Weltweite Anerkennung für russische TV-Mitarbeiterin

Die TV-Mitarbeiterin, die am Montag mit einem Protest gegen Russlands Krieg in der Ukraine die Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens unterbrach, hat weltweit eine Welle der Anerkennung ausgelöst.

Der Mitschnitt der Szene, in der sie mit einem handgeschriebenen Plakat hinter der Nachrichtensprecherin auftaucht, wurde am Dienstag vielfach unter anderem bei Twitter geteilt. „Was Mut wirklich bedeutet“, schrieb etwa Pianist Igor Levit dazu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei ihr.

Zugleich hätten Anwälte der Bürgerrechtsorganisation IWD-Info die Frau auch mehr als zehn Stunden nach der Protestaktion nicht kontaktieren können, schrieb der Ex-Chefredakteur des dichtgemachten Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, bei Twitter.

Übersetzung des Tweets: Die Anwälte von OVD-info können Marina Ovsyannikova nicht finden, die von der Polizei festgenommen wurde, nachdem sie während des Vremya-Programms ein Antikriegsplakat gezeigt hatte Seit der Verhaftung sind 10 Stunden vergangen.

Die Frau sprang am Montagabend während der Live-Übertragung hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild und hielt ein Schild mit den Worten „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“. Dazu rief sie mehrmals laut: „Nein zum Krieg!“ Der Sender schaltete nach wenigen Sekunden zu einem Videobeitrag.

Mitarbeiterin des Nachrichtensenders

Laut russischen Medienberichten und Journalisten heißt die Frau Marina Owsjannikowa und ist eine Mitarbeiterin des Staatssenders. Im Netz verbreitete sich ein zuvor aufgenommenes Video, in dem sie sagt, sie schäme sich dafür, jahrelang Kreml-Propaganda verbreitet zu haben. „Was in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen.“

Verantwortlich für die Aggression sei nur Russlands Präsident Wladimir Putin. Sie rief ihre Landsleute dazu auf, gegen den Krieg zu protestieren. „Es liegt nur an uns, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden.“ Die Behörden könnten nicht alle einsperren.

Das Lager des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny will die Frau unterstützen. Man wolle die Strafen übernehmen, die gegen sie verhängt werden könnten, schrieb Maria Pewtschich von Nawalnys Organisation FBK am Dienstag bei Twitter.

Übersetzung des Tweets: Wir sind bereit, eine Geldstrafe zu zahlen, die dem Angestellten von Channel One auferlegt wird, der mit einem Antikriegsplakat auf Sendung gegangen ist. Und jeder andere Channel-Mitarbeiter, der dasselbe tut. Schreiben Sie uns an pravo@navalny.com

Protest wird immer gefährlicher

In Russland drohen hohe Strafen für angebliche Falschinformationen über die russischen Streitkräfte bis hin zu 15 Jahren Gefängnis. Der Krieg in der Ukraine wird in den Staatsmedien als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet. Wie schnell eine Verhaftung vollzogen wird, zeigt auch ein weiteres Beispiel. Eine junge Frau wird von Beamten abgeführt, weil sie ein Plakat auf der Straße hochhält. Das Bizarre an der Szene: Es ist ein weißes Blatt Papier.

Proteste in Russland sind nicht gern gesehen. Schon die Absicht des Protests wird von der Staatsmacht im Keim erstickt, wie dieses Video zeigt.

Wie hart die Staatsmacht durchgreift, zeigt auch dieses Video vom Roten Platz in Moskau. Aktivisten filmen eine Protestlerin mit einem Miniplakat. Schnell eilen Beamte herbei und nehmen die junge Frau fest. Eine weitere Passantin kommt ins Bild und fragt, ob auch andere Stimmen gefilmt werden (Anm.: Sie unterstützt vermutlich den Einsatz). Der Journalist sagt ihr, dass jeder sagen darf, was er will. Als die Frau ansetzen will, wird auch sie direkt von den Beamten festgesetzt. Ohne auch nur ein Wort ihrer Botschaft kundgetan zu haben.

Russische Beamte greifen schon beim puren Verdacht des Protests hart durch und nehmen Passanten fest. Dafür muss noch nicht mal etwas gesprochen werden. Die reine Absicht reicht schon aus.