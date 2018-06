„An Hagelkanonen glauben nur Dorfdeppen“

Jörg Kachelmann empört sich im Interview über eine „leicht mafiöse“ Unwetterindustrie und „sinnlose“ Hagelkanonen. Hagelflieger hält er für Hochstapler.

Sie sehen aus wie riesige Eistüten, sind knapp 15 Meter hoch, rund 10 000 Euro teuer – und nach Ansicht vieler Experten für die Hagelabwehr völlig ungeeignet. Trotzdem schießen einige Obstbauern am Bodensee mit Hagelkanonen auf Gewitter.

Genauso „schwachsinnig“ sei es, Wolken mit Silberjodid zu impfen, ist Wetterexperte Jörg Kachelmann überzeugt – im Gegensatz zu Roland Roth von der Wetterwarte Süd, der in der „Schwäbischen Zeitung“ unlängst zum Einsatz von Hagelfliegern geraten hatte.

Auf Twitter entbrannte anschließend eine hitzige Diskussion um die angebliche „Hagelesoterik“ am Bodensee.

Unser Experte (!) Roland Roth rät zu unesoterischen Hagelfliegern. Hagelkanonen findet er albern.— Simon Haas (@simondhaas) 2. Juli 2016

Im Interview mit Simon Haas meldet sich der Betreiber von kachelmannwetter.com jetzt erneut zu Wort – und rückt Fürsprecher von Hagelfliegern in die Nähe von Impfgegnern.

Eine gebrauchte Hagelkanone kostet ungefähr so viel wie ein mit 280 Diamanten besetzter Teebeutel der englischen Edelmarke Boodles. Welches Gerät eignet sich besser zur Hagelabwehr?

Ich würde jederzeit den diamantenbesetzten Teebeutel vorziehen. Der macht was her, den hat nicht jeder, und bei der Hagelkanone wissen wir, dass sie völlig sinnlos ist. Das ist beim Teebeutel noch nicht untersucht worden.

Am Bodensee schießen Landwirte trotzdem auf Gewitter. Und Anwohner empören sich darüber, dass dadurch Unwetter zu ihnen „herübergetrieben“ werden...

Früher gab es in jedem Dorf einen Dorfdeppen, der an komische Dinge geglaubt hat. Dank Internet können sie sich vernetzen und quälen die Normalgebliebenen mit frei erfundenem Schwachsinn. Dass das geht, ist für sich beeindruckend. Dass Erwachsene glauben, ein Hagelkorn im Getöse einer Gewitterwolke, bei Sturm, Blitz und ohrenbetäubendem Donner würde einen mehrere Kilometer entfernten Bums hören und dann vor Schreck darüber auseinanderfallen ist für sich so schwachsinnig, dass man sich Sorgen machen muss. Sicher, es muss niemand die hellste Kerze auf der Torte sein. Aber dann andere Leute mit seinem Stuss zu belästigen, das ist doch sehr dreist.

Südlich von Ravensburg steht eine Phalanx aus fünf Hagelkanonen. Als Biberach kürzlich verhagelt wurde, Ravensburg aber verschont blieb, nahmen das viele als Beweis für deren Wirksamkeit.

Ja, die wunderbare selektive Wahrnehmung – und der Zufall. Das ist das Tolle an all diesem Hagelabwehr-Blödsinn: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Ort durch einen Großhagel getroffen wird, ist an sich sehr gering, im Schnitt alle 20 Jahre mal. Aus dieser Tatsache saugen die Scharlatane ihren Nektar. Als ob ich käme und sagte, ich hätte eine Maschine gegen Weltuntergang erfunden. Jeden Morgen kann ich stolz rumschreien, dass meine Maschine wieder super funktioniert hat. Kommt doch Weltuntergang, behaupte ich, dass der Weltuntergang ohne meine Maschine viel fieser gewesen wäre. Das ist die Taktik der angeblichen Hagelverhinderer.

Aufnahme beim Internationalen Kongress zum Hagelschießen 1901. (Foto: Archiv)

Der Glaube an Hagelkanonen, sagen Wissenschaftler, ist Aberglaube. Hagelflieger wie im Kreis Tuttlingen hingegen finden einzelne Meteorologen gut.

Nun, Meteorologen müssen nicht zwangsläufig Ahnung vom Thema haben. Es gibt auch ein paar Ärzte, die finden Nichtimpfen gut. All diese Sachen mit dem Hagelfliegen und -schießen sind in den 1970er Jahren mit weltweiten Forschungsprojekten untersucht worden. Ergebnis: völliger Blödsinn. Glück für die geldgierigen Scharlatane, die mit dem Aberglauben der Leute ein Geschäft machen. Und Deutschland ist das Land, in dem Menschen mehr an Hokuspokus glauben als anderswo. Ein wenig Nachdenken würde reichen, ich habe das vor Jahren schon mal zusammengefasst.

Das Herzstück eines jeden Hagelfliegers: Der Silberjodid-Generator an der Tragfläche. (Foto: Franziska Kraufmann)

Mit dem Hagelfliegen wird viel Geld verdient, da hängen auch sogenannte Wissenschaftler aus Karlsruhe dran, die sich für Geld immerhin dazu hinreißen lassen zu sagen, man wüsste halt alles nicht so genau und man müsste forschen. Hagelfliegen ist ein Konglomerat aus Wichtigtuerei – Lokalzeitungen neigen dazu, die Flieger als Helden darzustellen – und Geldgier. Nicht so kluge Menschen finanzieren das teure Hobby Fliegen von sehr bauernschlauen Menschen. Es stört mich, dass für so etwas teilweise Steuergelder aufgewendet werden. Die Politiker, die das unterstützen, machen sich der Untreue schuldig. Dass alle Beteiligten in diesem leicht mafiösen Geldkreislauf ein sehr schlechtes Gewissen haben, merkt man immer an deren Ausrasten, wenn es mal wieder jemand sagen darf wie ich hier jetzt. Ich habe keine finanzielle Interessen. Die Hagelverhinderungs-Scharlatane haben viel Geld zu verlieren.

In der Schweiz kämpfen geprüfte „Hagelschützen“ mit Raketen gegen Unwetter. Sind die zielsicherer?

Der Schwachsinn ist derselbe, immerhin geben sich meine Landsleute Mühe, dass die Hagelkörner kein Hörrohr brauchen wie bei denen vom Bodensee. Ich hoffe, dass den Hagelkörnern wenigstens auch ein schönes Feuerwerk gezeigt wird.

Jetzt mal angenommen, ein Pilot erkennt die Problemwolke und steuert seinen Hagelflieger todesmutig in sie hinein: Würde das Silberjodid dann wirken?

Wenn man es tonnenweise reinstreuen würde mit Riesenflugzeugen, ist das nicht auszuschließen. Aber die Hagelflieger machen in Wahrheit einen Riesenbogen um die Gewitterwolken, weil sie ja ihr fremdfinanziertes Hobby noch lange ausüben wollen. Selbst größte Verkehrsflugzeuge machen einen Riesenbogen um Gewitterwolken, damit nichts passiert. Es ist kein Zufall, dass fast immer die Transponder ausgeschaltet werden und niemand mitgenommen wird, angeblich aus Versicherungsgründen: Das Wissen, wie weit die Flugzeuge von den Gewittern entfernt sind, würde die Helden-Räubergeschichten sehr beeinträchtigen.

Hagelflieger „impfen“ die Wolken mit Silberjodid. Anschließend entstehen viele kleine Hagelkörner statt weniger großer. Die kleinen Körner schmelzen schneller auf dem Weg zum Boden und werden zu Regen – zumindest in der Theorie. (Foto: DooFi / Johanna Jani)

Viele Obstbauern setzen stattdessen auf teure Hagelnetze. Funktionieren die wenigstens?

Natürlich hilft das, es ist die einzige Methode, die sicher ist. Ich würde immer auch beten und Glocken läuten. Bei Hagelkanonen und Hagelfliegen weiß man, dass es völliger Schwachsinn ist. Bei Gebet und Kirchgang ist Erfolg durchaus denkbar.

Wer Hagelnetze in seinen Obstanlagen hat, bleibt von Schäden weitgehend verschont. (Foto: Christian Flemming)

In einem ihrer Bücher schreiben Sie: „Eine Kerze in der Kirche hilft gegen Hagel mehr als Silberjodid aus der Cessna.“ Warum hält sich der Aberglaube insbesondere beim Thema Wetter so hartnäckig?

Wir sind da im Mittelalter. Menschen glauben, dass der Mond Einfluss auf das Wetter hätte. Oder an den Hundertjährigen Kalender. Oder dass Flüsse Wetterscheiden seien. Oder Hochspannungsleitungen oder Windmühlen das Wetter beeinflussen. Es ist ein großes Elend.

Der Leumund der Wettervorhersage ist heute ungefähr auf dem Niveau der Weissagungen von Fernseh-Astrologen. Wer ist schuld am Image-Problem?

Leute glauben im Ernst, dass eine App wissen könnte, ob es nachmittags um vier an ihrem Ort gewittert oder nicht. Kann sie natürlich nicht. Leute glauben im Ernst, man wüsste im Frühling wie der Sommer wird. Es gibt ein paar Scharlatane im Metier, die für diesen Aberglauben verantwortlich sind. Wer bei uns auf kachelmannwetter.com guckt wird sehen, dass wir mit dem DWD einer der letzten seriösen Mohikaner geworden sind. Viele andere würden für ein paar Klicks mehr für einen frei erfundenen Blödsinn ihre Großmutter verkaufen. Ich bedauere das sehr.

Mehr entdecken: Hagelabwehr wird nach wie vor gebraucht