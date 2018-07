Amos Lee: Folkrock im Freundeskreis

Berlin (dpa) ­ Wer den prominenten Bekanntenkreis des US-Folksängers und Gitarristen Amos Lee kennt, weiß schon einiges über den Mann selbst. Gute Kontakte, guter Geschmack - die Alben des 32-Jährigen aus Philadelphia sind gespickt mit klangvollen Namen, das ist auch auf „Mission Bell“ nicht anders.

Joey Burns (Calexico) hat Lees mittlerweile vierten Longplayer schön erdig und traditionell produziert, ohne dass sich das Ganze allzu sehr nach dem Wüstenrock der tollen Indie-Band aus Tucson/Arizona anhört. Außerdem spielen und singen Americana-Asse wie Lucinda Williams, Sam Beam (Iron & Wine), Piéta Brown oder gar Country-Outlaw-Legende Willie Nelson mit.

Auf früheren Platten hatte Lee vor allem von der Freundschaft mit Jazzfolk-Superstar Norah Jones profitiert, und er war beispielsweise mit Bob Dylan, Paul Simon oder Elvis Costello auf Tournee. Nach so viel Namedropping (das auch von Lees Plattenfirma gern betrieben wird) stellt sich die Frage: Kann die auf dem berühmten Jazz-Label Blue Note veröffentlichte Musik von „Mission Bell“ mithalten?

Es kommt wohl auf die Erwartungshaltung an. Die Extraklasse seiner Freunde und Vorbilder erreicht Amos Lee (noch) nicht, ein grundsolides, klassisches Folkrock-Album ist ihm aber allemal gelungen. Steelgitarren und Trompeten schmücken den warmherzigen Vintage-Sound aus. Der Soul- und Jazz-Anteil früherer Lee-Platten wurde zurückgedrängt, dafür kommen Country, Blues und etwas Gospel („Flower“, „Cup Of Sorrow“) hinzu.

Im Mittelpunkt des Albums steht diese sensible, leicht angeraute Stimme, die im Duett mit der großartigen Lucinda Williams („Clear Blue Eyes“) besonders glänzen darf. Und wenn Amos Lee im abschließenden Song „Behind Me Now/El Camino Reprise“ zusammen mit Willie Nelson herzerweichend den Crooner gibt, kann man gar nicht anders, als an das wunderbare Kino-Cowboydrama „Brokeback Mountain“ zu denken. Hach, wie schön!

Deutschland-Konzerte: 6.3. Berlin, 7.3. Hamburg

www.amoslee.de