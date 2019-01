Amerikanern gefriert der Atem

Bei der amerikanischen Post gilt die Devise, dass es kein Wetter gibt, das einen Postboten nicht ausrücken lässt. Vielleicht abgesehen von einem Hurrikan. Weder Schnee noch Regen noch Hitze noch „die Finsternis der Nacht“, lautet der inoffizielle Slogan dazu, könnten sie stoppen, die Briefträger in ihren prägnant altmodischen, leise dahinsurrenden Lieferwagen, die an Schuhkartons auf Rädern denken lassen. Nun musste die amerikanische Post, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, wie sie betont, die Zustellungen gleich in mehreren Bundesstaaten kältebedingt unterbrechen, von North Dakota und Nebraska über Illinois bis nach Ohio. Die Gesundheit des Personals habe Vorrang, in derart eisigem Wind könne man keinem zumuten, Briefe auszutragen, begründete Kim Frum, die Sprecherin des Postal Service.

Selbst die „Hölle“ friert zu

Ein arktischer Kälteschwall ist hierzulande das Thema der Woche, was immer sonst an politischen Turbulenzen passiert. Er ließ die Temperaturen in Teilen der USA auf Werte sinken, wie sie dort seit zwanzig Jahren nicht mehr gemessen wurden. Den Rekord stellte am Mittwoch Norris Camp auf, eine Barackensiedlung in Minnesota, nicht weit von der kanadischen Grenze: minus 48 Grad Fahrenheit, was minus 44 Grad Celsius entspricht. Gefühlt im Wind, fügten die Meteorologen des National Weather Service hinzu, war es noch um fast 20 Grad Fahrenheit kälter. Hell, ein Dorf in Michigan, lieferte den Wetterreportern Steilvorlagen für ihre Ansagen. „Even Hell has frozen over“, verkündeten sie, selbst die Hölle sei zugefroren. Drei Bundesstaaten, Illinois, Michigan und Wisconsin riefen den Notstand aus.

Am Donnerstag hatte die Kältewelle auch die Metropolen der Ostküste erreicht, auch New York, auch Washington, die Hauptstadt, die mit ihren dürftig wärmeisolierten Gebäuden vielleicht auf ein paar Tage Frost im Jahr eingestellt ist, nicht auf die minus 17 Grad Celsius, die am Morgen vermeldet wurden. Wer aus dem Haus gehe, solle unbedingt darauf achten, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen, empfahl früh um sechs die Lokalmoderatorin des Senders NBC, in einem Ton, der an einen nicht erklärten Ausnahmezustand denken ließ. „Und bitte, lassen Sie Ihre Haustiere heut‘ drin!“

Mindestens zehn Menschen sind schon an den Folgen der Kälte gestorben. Ein Mann in Milwaukee erfror in seiner Garage, nachdem er offenbar beim Schneeschaufeln zusammengebrochen war. In Iowa City wurde nachts gegen drei der froststeife Körper eines Studenten auf dem Campus der örtlichen Universität gefunden. Warum er dort lag, ist noch nicht geklärt. Im Krankenhaus konnten Ärzte nur noch den Tod des 18-Jährigen feststellen.

Der Bürgermeister Chicagos ließ mehr als sechzig zusätzliche Wärmestuben einrichten, damit Obdachlose Schutz finden konnten. An den staatlichen Schulen der Stadt fiel der Unterricht aus. Museen blieben geschlossen, fällige Gerichtsverhandlungen fanden nicht statt, der Zoo empfing keine Besucher. Allein in Chicago, einer Drehscheibe der amerikanischen Luftfahrt, fielen innerhalb von 24 Stunden rund 1700 Flüge aus. Das Enteisen der Maschinen hielt nicht annähernd Schritt mit der Frequenz des Flugplans. Das Bahnunternehmen Amtrak strich sämtliche Züge, die die „Windy City“ am Michigansee, einen wichtigen Knotenpunkt des Schienennetzes, ansteuern oder dort starten sollten.

Schuld an der Kältewelle ist eine Schwächung des sogenannten Polarwirbels, eines Wirbels extrem kalter Luft, der sich normalerweise gegen den Uhrzeigersinn über der Arktis dreht. Wird er gestört, können die kalten Luftmassen in Richtung Süden entweichen.

US-Präsident Donald Trump hatte die Kältewelle zum Anlass genommen, um über den Klimawandel zu spotten. „Was zur Hölle ist nur mit der globalen Erderwärmung los? Bitte komm’ schnell wieder, wir brauchen dich!“, schrieb er auf Twitter mit Blick auf das Wetter.

Der Republikaner hat die Existenz eines von Menschen verursachten Klimawandels in der Vergangenheit wiederholt angezweifelt. Die eisigen Temperaturen sind nach Forscherangaben aber keineswegs ein Zeichen für einen stockenden globalen Klimawandel. Auch die US-Wetterbehörde NOAA – die Teil von Trumps Regierung ist – erklärte, Winterstürme seien kein Beleg dafür, dass es die globale Erwärmung nicht gebe.