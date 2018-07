Amerikaner isst seinen 25 000. Big Mac

New York (dpa) - 25 000 Big Macs in 39 Jahren: Ein Amerikaner hat in Wisconsin über Jahrzehnte täglich mindestens einen der großen Hamburger gegessen. Der 57 Jahre alte Don Gorske isst nach Angaben des Fernsehsenders NBC vom Mittwoch bis zu zwei Big Macs am Tag.

Dann hätte er so mehr als 12,5 Milliarden Kalorien in 39 Jahren zu sich genommen. Im Jahr 2004 wirkte Gorske in „Super Size Me“ mit. Die Dokumentation, die Schnellrestaurants wie McDonald's für das verbreitete Übergewicht in den USA verantwortlich macht, war auch in deutschen Kinos erfolgreich. Der TV-Sender ABC meldete, dass Gorske trotz seines Fast-Food-Konsums gesundheitlich fit sei. Der Amerikaner steht im Guinness Buch der Rekorde als der Mensch, der die meisten Big Macs überhaupt verdrückt hat.

