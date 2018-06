Ameisen-Superkolonien bevölkern den Südwesten

Rundum krabbelt es, ganz schnell sind die schwarzen Tierchen überall: An Beinen und Armen, in den Haaren, an den Ohren. In schlimmen Zeiten haben die Ameisen in München Kinder und Eltern von Spielplätzen vertrieben – ehe die Stadt München im Sommer zahlreiche Spielplätze zur chemischen Ameisenbekämpfung absperren ließ.

„Es ist tatsächlich an manchen Stellen wie in einem Horrorfilm. Der Boden ist völlig bedeckt. Die Tiere sind binnen weniger Minuten überall an einem“, sagt der Münchner Biologe Volker Witte.

Forscher glauben, dass besonders die aus den Alpen stammende Formica fuscocinerea – übersetzt etwa: „die braun-graue Ameise“ – auf dem Vormarsch ist. „Sie hat das Potenzial, sich in ganz Mittel- und Nordeuropa auszubreiten“, sagt Witte. Zwar wurde die Art schon 1874 in Deutschland beschrieben, doch in jüngster Zeit wurde erst bekannt, wie verbreitet die Tiere sind. In Tübingen ist sie bereits. Sie wurde mit Kies von Schotterbänken aus den Alpen für den Bau der Uni eingeschleppt, sagt Bernhard Seifert vom Senckenbergmuseum für Naturkunde Görlitz. „Sie hat sich dort ausgebreitet und hat jetzt die ganze Innenstadt im Griff.“

Daneben ist die Ameisenart bereits an einigen weiteren Orten im Südwesten – wie Eriskirch am Bodensee oder Leipheim bei Ulm – nachgewiesen worden (siehe Karte), sagte Forscher Seifert zur Schwäbischen Zeitung. Außerdem fühlt sie sich an Flüssen wohl und soll entlang der Donau im Südwesten sowie in Teilen des Schwarzwalds heimisch sein. Nur die Alb scheint eine natürliche Ameisenbarriere zu sein – deshalb gelang die Invasion von Tübingen nur mit Menschenhilfe.

Wenn es warm wird, werden die Tiere aktiv. Und weil sie sandigen Boden und Sonne lieben, fühlen sie sich unter anderem auf Kinderspielplätzen wohl. Das Ameisen-Problem könnte also landesweit zur Plage werden. Normalerweise bilden die Tiere Kolonien, die sich gegenseitig bekämpften und damit begrenzten. Ungehinderte Ausbreitung

Doch die sechs Millimeter große schwarze Formica fuscocinerea mit glänzenden Ring am Hinterleib hat offenbar im gesamten Alpenvorraum eine Superkolonie entwickelt – das ist eine Art Megafamilie, in der alle Tiere miteinander verwandt sind und sich daher ungehindert ausbreiten.

Das Team um Witte brachte Ameisen aus Murnau und aus München in der Petrischale zusammen. Sie gingen nicht aufeinander los, sondern putzten sich – ein Zeichen, dass sie sich als Zugehörige einer Kolonie erkannten. „Tausende Königinnen sitzen in unterirdischen Nestern und produzieren permanent Eier. Letztlich ist es nur eine Frage der Nahrung, wie viele sie großziehen können“, erläutert Witte.

Auch bei anderen Arten haben sich Superkolonien entwickelt. Einen Grund sehen die Forscher in der Globalisierung. Eingeschleppte Tiere vermehren sich – und alle Folge-Generationen sind verwandt.

„Das ist ein Trend, der weltweit zunimmt“ sagt Jürgen Heinze vom Lehrstuhl für Biologie der Universität Regensburg. Die Argentinische Ameise stammte aus Südamerika, kam aber mit dem Gütertransport per Schiff oder Flugzeug in den Mittelmeerraum. Hier bildet sie schon lange eine Superkolonie, die sich von Spanien bis Italien erstreckt. „Das hat weitreichende Konsequenzen für das Ökosystem“, sagt Heinze. Vielfach verdrängt die Argentinische Ameise heimische Arten. In den USA breitet sich dagegen die in den 1930ern aus Südamerika eingeschleppte Rote Feuerameise aus und richtet Schäden an.

Ameisenexperte Seifert sagte am Mittwoch, die braun-graue Ameise sei dagegen „nicht gefährlich, sondern allenfalls lästig für den Menschen“. Sie übertrage keine Krankheiten und zerfresse keine Holzbalken in Gebäuden wie manche Artgenossen. „Es wäre aber denkbar, dass sich zum Beispiel Gehwegplatten durch die Kolonien absenken“, so Seifert. Außerdem beißen die Tiere und versprühen schmerzhafte Ameisensäure. Besonders Kinder reagieren darauf empfindlich.

Wo die Ameisen überhandnehmen, kann die Natur leiden. Teils gibt es dann viele Blattläuse, von deren süßen Ausscheidungen sich manche Ameisen ernähren. Ameisen spielen aber in Ökosystemen auch eine wichtige Rolle mit positiven Effekten für den Menschen. Ihre Bekämpfung scheint ohnehin zwecklos: Selbst mit chemischer Keule gelang in München nur ein zeitlich begrenztes Zurückdrängen der Superkolonisten.