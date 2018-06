Amber Rose und Wiz Khalifa werden Eltern

Los Angeles (dpa) - Beyoncé hat's vorgemacht: Model Amber Rose und Rapper Wiz Khalifa haben auf dem roten Teppich verraten, dass sie Eltern werden.

„Wir wollen es mit der ganzen Welt teilen und jeden wissen lassen, dass wir ein wunderschönes kleines Baby erwarten“, sagte der 24-Jährige noch halbwegs gefasst bei den MTV Video Music Awards am Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles. Dann rief er ins Mikrofon: „Wir kriegen ein Baby!“

Für beide ist es das erste Kind. Mama in spe Amber (28) rieb sich vor den Fotografen schon den runden Bauch im halbdurchsichtigen Kleid. Vor genau einem Jahr hatte Beyoncé Knowles die gleiche Bühne genutzt. Nach einer Tanzeinlage hatte sie sich ins Profil gedreht, ihren wachsenden Bauch gestreichelt und vielsagend in die Kamera gelächelt. Ihre Tochter kam im Januar in New York zur Welt.

MTV Video Music Awards