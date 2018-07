Altonaer Museum droht Schließung

Hamburg (dpa) - Kurz nach dem Wirbel um die Schließung der Galerie der Gegenwart in Hamburg sorgt ein weiteres Museum für Schlagzeilen. Das Altonaer Museum muss laut „Hamburger Abendblatt“ mit großer Wahrscheinlichkeit von Oktober an für mindestens zweieinhalb Jahre schließen.

Grund dafür seien Brandschutzmaßnahmen, die der städtische Gebäudebesitzer für notwendig hält. Bei der Galerie der Gegenwart wurde dies ebenfalls offiziell als Grund angegeben, Kunsthallen-Direktor Hubertus Gaßner machte dagegen Sparzwänge verantwortlich. Auch der Direktor des Altonaer Museums Torkild Hinrichsen sagte: „Wenn man gemein denkt, und manchmal muss man gemein denken, könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Brandschutzertüchtigung nicht zufällig gerade jetzt auf uns zukommt.“

Hinrichsen befürchtet, dass die bevorstehende Schließung das endgültige Aus für das 1901 eröffnete Museum bedeuten könnte. „Auch wenn das nicht beabsichtigt wäre, würden wir unser Stammpublikum verlieren“, sagte er in dem am Donnerstag erschienen Bericht. Der Direktor drohte: Er müsse in „nicht allzu ferner Zeit“ seine Verantwortung an die Kulturbehörde zurückgeben, „weil das Haus nicht mehr den Bedingungen eines funktionsfähigen Museums entspricht“. Das Altonaer Museum hatte nach einem großen Brand im Mai 1980 umgestaltet werden müssen.

