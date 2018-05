Altmaier: Schutz von Unternehmen vor Sanktionen schwierig

Auch in diesem Jahr wird in Weingarten am Blutfreitag Ausnahmezustand herrschen, wenn tausende Reiter und zehntausende Pilger zusammen kommen, um die traditionelle Reiterprozession zu begehen.

Der Blutritt in Weingarten gilt als DIE größte Reiterprozession in Europa. Wir sind Live für Sie dabei und berichten rund um die Heilig-Blut-Reliquie, die das Blut Jesu Christi enthalten soll.