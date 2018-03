Altmaier optimistisch: Handelsstreit kann abgewendet werden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium. „Wir haben beide den Eindruck gewonnen, Secretary Ross und ich, dass es in dieser Woche entscheidende Gespräche geben wird und dass es möglich ist, zu einer Lösung zu kommen“, sagte der CDU-Politiker in Washington. Bundesfinanzminister Olaf Scholz reagierte zurückhaltend auf den Optimismus Altmaiers. „Wichtig ist, dass wir miteinander reden“, sagte er am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires.